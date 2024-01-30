Ynet: никого из музыкантов «Би-2» не депортируют из Таиланда в РФ

Никого из участников группы «Би-2», задержанных в Пхукете за проведение концерта при отсутствии разрешений на трудовую деятельность, не депортируют в РФ, несмотря на российское гражданство, сообщает Ynet.
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