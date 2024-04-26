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Как Набиуллина ограбила Лондон

Как Набиуллина ограбила Лондон

Запад потерял огромное количество российского золота, особенно не повезло Лондону. Такими выводами поделились журналисты из КНР.

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Комментарии
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Sergiy Che
Набиуллина - финансовый гений и Путин это отлично понимает и за это её ценит. Потому так дико смешно читать тут местную свору коммунякнутых уродцев, с тупенькими головёнками и малообразованными в области финансов головёнками, которые всё пытаются тяффкать на Набиуллину, вслед за публикашками которые для тупых как у них мозгов, столько лет сочиняла либерда, ща ставшая иноагентами и сдриснувшая в большинстве своём за бугор! 😜
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17 час.
Eduard
В Лондоне торговать нечем? Бизнес там такой:&quot;Нам деньги и товар по фигу&quot;!
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15 час.
Геннадий Хрипунов
Если бы 196 триллионов вот это бы было более внушительно и то по моим меркам  маловато для нашего Народа и Государства.
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12 час.

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