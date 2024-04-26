Как Набиуллина ограбила Лондон

Sergiy Che

Набиуллина - финансовый гений и Путин это отлично понимает и за это её ценит. Потому так дико смешно читать тут местную свору коммунякнутых уродцев, с тупенькими головёнками и малообразованными в области финансов головёнками, которые всё пытаются тяффкать на Набиуллину, вслед за публикашками которые для тупых как у них мозгов, столько лет сочиняла либерда, ща ставшая иноагентами и сдриснувшая в большинстве своём за бугор! 😜