Рыбий жир в СССР: история целебного продукта от его триумфа и до полного запрета

Те, кто застал советскую эпоху, хорошо помнят настоящий культ рыбьего жира, процветавший в стране. Его давали детям в дошкольных учреждениях и дома, а также активно рекламировали на информационных стендах в поликлиниках и школах.
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