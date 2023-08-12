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Санкционная война выиграна: Запад не смог сокрушить русскую авиацию

Санкционная война выиграна: Запад не смог сокрушить русскую авиацию

Санкции Запада против русской авиационной промышленности не смогли загнать отрасль в депрессию. Более того, Россия нанесла ответный удар, который доставил много проблем европейским авиаперевозчикам.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Писарь рисует буковки &quot;...В результате практически была уничтожена некогда мощнейшая отрасль гражданского самолётостроения...&quot; сам в теме не соображая ни бельмеса! Мне вот интересно, а в РСФСР как таковая авиапромышленность была? Да и вообще, КАКАЯ промышленность была в РСФСР ПОЛНОГО цикла? Ну, кроме хлебопекарной и лесовалятельной! А теперь пусть писарь скажет - можно ли построить дом, если НЕТ гвоздей, цемента, стекла и труб водопроводных, все это надо  везти откуда-то издалека!
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