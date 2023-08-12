Санкционная война выиграна: Запад не смог сокрушить русскую авиацию

Олег Самойлов

Писарь рисует буковки "...В результате практически была уничтожена некогда мощнейшая отрасль гражданского самолётостроения..." сам в теме не соображая ни бельмеса! Мне вот интересно, а в РСФСР как таковая авиапромышленность была? Да и вообще, КАКАЯ промышленность была в РСФСР ПОЛНОГО цикла? Ну, кроме хлебопекарной и лесовалятельной! А теперь пусть писарь скажет - можно ли построить дом, если НЕТ гвоздей, цемента, стекла и труб водопроводных, все это надо везти откуда-то издалека!