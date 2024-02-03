Офицер ВС России помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом украинскими войсками селе Попасное под Луганском и помог ВС РФ отбить населенный пункт, детали в Telegram приводит Минобороны России.
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