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Офицер ВС России помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

Офицер ВС России помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом украинскими войсками селе Попасное под Луганском и помог ВС РФ отбить населенный пункт, детали в Telegram приводит Минобороны России.

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