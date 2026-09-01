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Иркутск Сегодня

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Центр СПИД опубликовал график работы тест-мобиля в сентябре

В сентябре иркутяне и гости города могут бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также сифилис.

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