Коронавирусный натиск: Израилю грозит четвертый локдаун, в США – скачок заболеваемости

Минздрав Израиля предупредил, что стране может понадобиться введение жестких противоэпидемиологических мероприятий - иначе, по мнению экспертов, в ближайшее время количество тяжелобольных коронавирусной инфекцией может начать резко увеличиваться.
Минздрав Израиля предупредил, что стране может понадобиться введение жестких противоэпидемиологических мероприятий - иначе, по мнению экспертов, в ближайшее время количество тяжелобольных коронавирусной инфекцией может начать резко увеличиваться.
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