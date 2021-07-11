Комсомольская правда

103 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Коронавирусный натиск: Израилю грозит четвертый локдаун, в США – скачок заболеваемости

Коронавирусный натиск: Израилю грозит четвертый локдаун, в США – скачок заболеваемости

Минздрав Израиля предупредил, что стране может понадобиться введение жестких противоэпидемиологических мероприятий - иначе, по мнению экспертов, в ближайшее время количество тяжелобольных коронавирусной инфекцией может начать резко увеличиваться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх