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МОСИНФОРМ

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Ярмарка меда из разных регионов России открылась на Ореховом бульваре

Ярмарка меда из разных регионов России открылась на Ореховом бульваре

Мед из девяти российских регионов теперь можно приобрести на специализированной ярмарке на Ореховом бульваре, во владении 24.

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