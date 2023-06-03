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В НАТО бьют тревогу — Россия «подводной мощью берет за жабры слабое место альянса»

В НАТО бьют тревогу — Россия «подводной мощью берет за жабры слабое место альянса»

1,8K прочитали Речь идет о подводных беспилотниках ВМФ РФ «Клавесин», которые, по словам военного руководства НАТО, «готовят акции» против самого слабого места США и альянса.

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