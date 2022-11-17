Депутат Чаплин напомнил о возможности разведения в СНТ птиц и мелкого рогатого скота

РИАМО - 17 ноя. Дачники и садоводы Подмосковья могут выращивать птиц и мелкий рогатый скот на своих участках в садовых товариществах, сообщил на пресс-конференции в РИАМО депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.