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Депутат Чаплин напомнил о возможности разведения в СНТ птиц и мелкого рогатого скота

Депутат Чаплин напомнил о возможности разведения в СНТ птиц и мелкого рогатого скота

РИАМО - 17 ноя. Дачники и садоводы Подмосковья могут выращивать птиц и мелкий рогатый скот на своих участках в садовых товариществах, сообщил на пресс-конференции в РИАМО депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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