НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Синнер о травме бедра: «Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть»

Синнер о травме бедра: «Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть»

Ранее итальянец снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы правого бедра. «Конечно, мне грустно, что я не смог восстановиться, потому что это один из моих любимых турниров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх