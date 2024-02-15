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МИД РФ готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента за рубежом

МИД РФ готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента за рубежом

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ведомство готово к увеличенному числу избирателей на выборах президента России за рубежом из-за релокации граждан, возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям законодательства РФ.

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