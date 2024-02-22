«А почему мы должны убегать от ЦСКА?». Кудашов – о выборе соперника по плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2) и выхода на 1-е место в КХЛ, заявил, что для него непринципиально, с кем встречаться в первом раунде Кубка Гагарина.
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