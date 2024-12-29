Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что глава организации выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Муане, а также всему народу Южной Кореи в связи с трагедией, передает РИА Новости.
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