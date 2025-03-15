Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр мозговой
    Когда же наконец перестанут теребить эту ни кому ненужную старую бабушку... Ну пусть  себе  спокойно лежит на печи на...«Кому она нужна?»...
  • Марина Шулякова
    В топкуПугачева не смогл...
  • Светлана
    заняться нечем, Кушанашвили?"Не верю я в таки...

37-летний певец Алексей Воробьев заявил, что красиво и эстетично ругается матом

Певец и актер Алексей Воробьев заявил, что очень хорошо использует в разговоре нецензурную лексику. По мнению музыканта, его мат может оставить глубокие психологические неизлечимые травмы, поэтому приходится себя сдерживать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх