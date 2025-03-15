37-летний певец Алексей Воробьев заявил, что красиво и эстетично ругается матом

Певец и актер Алексей Воробьев заявил, что очень хорошо использует в разговоре нецензурную лексику. По мнению музыканта, его мат может оставить глубокие психологические неизлечимые травмы, поэтому приходится себя сдерживать.
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