Виновным в заражении 12 школьников в Приморье туберкулезом вынесены приговоры

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Приморском крае суд вынес приговоры индивидуальному предпринимателю и нанятой им работнице пищеблока, признанным виновными в заражении туберкулезом 12 учеников школы в Дальнегорске.
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