Член ЕП не стал связывать нацистские лозунги на вечеринке в Германии с политикой

Global Look Press/IMAGO/Schoening Член Европарламента (ЕП) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Бек указал на то, что вечеринка в ФРГ, на которой пьяная молодежь выкрикивала нацистские лозунги, вряд ли связана с политикой.