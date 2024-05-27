Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени

Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис. «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — сказал он в интервью финскому изданию Yle.