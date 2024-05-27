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Картина дня. Финансы

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Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени

Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени

Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис. «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — сказал он в интервью финскому изданию Yle.

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