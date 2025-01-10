Украина войдет в состав России, Гренландия - в состав США: Трамп решил перекроить мир, Путин не против

Понимая, что принудить Россию к миру на Украине на невыгодных для России условиях вряд ли получится, Дональд Трамп, похоже, решил сдать Украину и заняться «собиранием американских земель», - пишут американские политологи.
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