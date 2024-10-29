В колонии, где сидит самый опасный киллер России, нашли несколько мобильных телефонов

В исправительной колонии №2, где содержится известный киллер 90-х Леша Солдат (настоящее имя Алексей Шерстобитов), были обнаружены мобильные телефоны во время массовой проверки на наличие запрещенных предметов.
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