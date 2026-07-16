Ромеро ответил критикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро ответил на критику бывшего защитника сборной Англии и эксперта Гари Невилла после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.