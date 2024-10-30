Кучма надеется на репарации для Украины после завершения СВО

Бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что совершенно необходимы экономические контакты с Россией после окончания конфликта, иначе Украина не сможет получать репарации от Российской Федерации.
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