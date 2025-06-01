Звезда "Афони" Евгения Симонова празднует юбилей: редкие фото и факты

Евгения Симонова: редкие фотографии актрисы и интересные факты из её биографии. К 70-летнему юбилею Евгении Симоновой вспоминаем её самые известные роли, рассказываем о фактах из биографии и делимся редкими фотографиями со съёмок фильмов "Афоня", "Обыкновенное чудо" и других.