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Metro Москва

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Звезда "Афони" Евгения Симонова празднует юбилей: редкие фото и факты

Звезда "Афони" Евгения Симонова празднует юбилей: редкие фото и факты

Евгения Симонова: редкие фотографии актрисы и интересные факты из её биографии. К 70-летнему юбилею Евгении Симоновой вспоминаем её самые известные роли, рассказываем о фактах из биографии и делимся редкими фотографиями со съёмок фильмов "Афоня", "Обыкновенное чудо" и других.

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