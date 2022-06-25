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У теробороны Украины заметили самый необычный бронированный «бандеромобиль»

У теробороны Украины заметили самый необычный бронированный «бандеромобиль»

Необычный автомобиль сил территориальной обороны попал на видео. Как сообщает портал avia.pro, транспортное средство представляет из себя модернизированный Иж-2715, который обшили бронированными листами и установили на него пулемет «Максим».

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