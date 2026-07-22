❗️ Симферополец арестован за убийство знакомого в Саках Напомним, в ночь на 18 июля в ходе конфликта мужчина ударил знакомого ножом в область живота.
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❗️ Симферополец арестован за убийство знакомого в Саках Напомним, в ночь на 18 июля в ходе конфликта мужчина ударил знакомого ножом в область живота.