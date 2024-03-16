Посольство РФ: отношения со Швецией находятся на нулевой отметке

Посольство России в Швеции на фоне столетнего юбилея со дня установления дипломатических отношений Москвы и Стокгольма 16 марта заявило, что отмечать дату не считает целесообразным, отметив, что российско-шведские отношения на данном этапе фактически сведены к нулевой отметке.
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