Посольство РФ: отношения со Швецией находятся на нулевой отметке

Посольство России в Швеции на фоне столетнего юбилея со дня установления дипломатических отношений Москвы и Стокгольма 16 марта заявило, что отмечать дату не считает целесообразным, отметив, что российско-шведские отношения на данном этапе фактически сведены к нулевой отметке.