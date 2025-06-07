Бывшая жена Венсана Касселя искупалась в море топлес

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки искупалась в море топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,4 миллиона подписчиков.