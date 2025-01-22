Российский подполковник заявил о готовящемся наступлении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни. Об этом заявил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии