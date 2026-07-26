Fauci Files: A Megalomaniacal Egomaniac Milking Covid For Everything It's Worth Authored by Tom Elliott via Substack, On May 28, 2021, Anthony Fauci learned that the Department of Health and Human Services would refer EcoHealth Alliance - the New York nonprofit that had routed NIAID money to the Wuhan Institute of Virology - to its inspector general.
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