Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты РСЗО «Град» нанесли ночной удар по правому берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» нанесли ночной удар по правому берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» круглосуточно поражают бронетехнику националистов, скопления живой силы боевиков , а также склады боеприпасов на правом берегу Днепра.

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