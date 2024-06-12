Расчеты РСЗО «Град» нанесли ночной удар по правому берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» круглосуточно поражают бронетехнику националистов, скопления живой силы боевиков , а также склады боеприпасов на правом берегу Днепра.
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