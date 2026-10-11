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Царьград

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Прокуратура изъяла 41 актив на 119 млн рублей у недобросовестных владельцев

Прокуратура изъяла 41 актив на 119 млн рублей у недобросовестных владельцев

За 2024–2026 годы прокуратура Новосибирской области добилась обращения в доход государства 41 объекта, включая недвижимость, автомобили и деньги, общей стоимостью 119,1 млн рублей.

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