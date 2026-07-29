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Metro новости

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В трёх районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 31 июля

В трёх районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 31 июля

Как сообщили 29 июля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе с 31 июля по 2 августа будет сложно проехать по улице Верности от улицы Бутлерова до улицы Карпинского.

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