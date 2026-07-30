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Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС

Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС

Ускоренное вступление Украины в ЕС невозможно из-за СВО и потери контроля над территориями. Об этом 29 июля в интервью словацкому изданию Aktuality заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович .

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