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"Нападать по всему миру": украинские террористы проникли на Ближний Восток

"Нападать по всему миру": украинские террористы проникли на Ближний Восток

Атака Киева на иранское торговое судно в Каспийском море вновь привлекла внимание к военной, разведывательной и иной деятельности Украины в сфере безопасности на Ближнем Востоке, особенно в арабском мире.

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