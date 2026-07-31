"Нападать по всему миру": украинские террористы проникли на Ближний Восток

Атака Киева на иранское торговое судно в Каспийском море вновь привлекла внимание к военной, разведывательной и иной деятельности Украины в сфере безопасности на Ближнем Востоке, особенно в арабском мире.
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