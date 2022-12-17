5колесо

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пахом Петров
    Блевотный ущербный тарантас раннего китайского творчества«Удачная машина, ...
  • nikon70456
    автор дебильным заголовком тащит на прочтение статьи тупой статьи, если бы он изначально указал 3,7 ляма - читать и т...450 тысяч за полн...
  • ПашаГлоба
    Прям 5 раз нахуй не нужен450 тысяч за полн...

В Россию привезли новый электромобиль FAW: цена – сказка

В Россию привезли новый электромобиль FAW: цена – сказка

Пока под видом отечественных «электричек» нам предлагают уже далеко не новых «китайцев» за оверпарйс, некоторые дилеры начинают самостоятельно привозить из Поднебесной гораздо более современные и интересные модели по более демократичным ценам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх