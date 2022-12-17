В Россию привезли новый электромобиль FAW: цена – сказка

Пока под видом отечественных «электричек» нам предлагают уже далеко не новых «китайцев» за оверпарйс, некоторые дилеры начинают самостоятельно привозить из Поднебесной гораздо более современные и интересные модели по более демократичным ценам.
Пока под видом отечественных «электричек» нам предлагают уже далеко не новых «китайцев» за оверпарйс, некоторые дилеры начинают самостоятельно привозить из Поднебесной гораздо более современные и интересные модели по более демократичным ценам.
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