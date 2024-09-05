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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Коллеги Ирины Аллегровой чихать на нее хотели

Певица Ирина Аллегрова стала причиной грандиозного скандала в Сочи. Прошедшая «Новая волна» в Сочи запомнилась зрителям не только яркими музыкальными выступлениями, но и скандалом, который разразился за кулисами благодаря Ирине Аллегровой.

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