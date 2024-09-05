Коллеги Ирины Аллегровой чихать на нее хотели

Певица Ирина Аллегрова стала причиной грандиозного скандала в Сочи. Прошедшая «Новая волна» в Сочи запомнилась зрителям не только яркими музыкальными выступлениями, но и скандалом, который разразился за кулисами благодаря Ирине Аллегровой.