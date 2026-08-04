Латвия тоже хочет разминировать Ормуз, но воевать на стороне США не будет Латвия готова присоединиться к операции по разминированию Ормузского пролива, но участ.
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Латвия тоже хочет разминировать Ормуз, но воевать на стороне США не будет Латвия готова присоединиться к операции по разминированию Ормузского пролива, но участ.
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