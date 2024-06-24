В штате Невада полиция демонтировала зеркальный обелиск на горе Гэсс-Пик

Полиция штата Невада демонтировала зеркальный обелиск, установленный неизвестным автором на Гэсс-Пик, одной из самых высоких точек Национального заповедника дикой природы в пустыне к северу от Лас-Вегаса.
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