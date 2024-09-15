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Астролог Володина назвала главных счастливчиков среди знаков Зодиака до конца 2024 года

Астролог Володина назвала главных счастливчиков среди знаков Зодиака до конца 2024 года

Специалист рассказала, представителям каких созвездий больше всего повезет в этот период. В недавнем интервью для YouTube-канала FAMETIME TV астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на оставшуюся часть 2024 года.

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