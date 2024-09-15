Астролог Володина назвала главных счастливчиков среди знаков Зодиака до конца 2024 года

Специалист рассказала, представителям каких созвездий больше всего повезет в этот период. В недавнем интервью для YouTube-канала FAMETIME TV астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на оставшуюся часть 2024 года.
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