В ХМАО полиция поймала серийного расхитителя шоколада

В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек.
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