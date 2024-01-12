В ХМАО полиция поймала серийного расхитителя шоколада

В Сургутском районе полицейские раскрыли серию краж шоколада из сетевых магазинов. На сайте пресс-службы УМВД по ХМАО появилась информация, что вор промышлял не только сладкими наборами, но и средствами гигиены, которые похищал из крупных торговых точек.