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Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

В данной публикации хотелось бы продолжить ранее начатую тему относительно возможной дальнейшей судьбы некоторых наших бывших «звезд», осудивших СВО на Украине и эмигрировавших в Израиль, который сейчас начал свою собственную операцию по этнической зачистке сектора Газа.

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Гарий Щерба
НАДО ЛИШАТЬ  гражданства  а  то 5-ая колонна аж  ВЫСТРОИЛАСЬ РЯДАМИ ...!!!
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