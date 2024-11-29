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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несовершеннолетний фанат «Райо», оскорблявший Винисиуса на почве расизма, извинился перед игроком. Ему запретили посещать матчи в течение года и выписали штраф

Об этом сообщил «Реал». «Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что несовершеннолетний, который допустил расистские оскорбления в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора во время матча между «Райо Вальекано» и «Реалом» 18 февраля 2024 года, извинился и выразил сожаление по поводу своего поведения в письме с извинениями, адресованном Винисиусу Жуниору, в результате достигнутого внесудебного соглашения, и согласился посещать социально-просветительские мероприятия, которые были предложены ему прокуратурой по делам несовершеннолетних.

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