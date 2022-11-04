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У Роналду 6 баллов от Sky за игру с «Сосьедадом» – меньше только у ван де Бека. Лисандро – лучший в «МЮ»

Криштиану Роналду получил 6 баллов от Sky Sports за игру «Ман Юнайтед» в Лиге Европы. Худшую оценку в «Манчестер Юнайтед» получил полузащитник Донни ван де Бек – 5 баллов.

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