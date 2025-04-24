"Когда вы перестанете воровать?!" Мужик из Тывы не выдержал и задал чиновникам вопрос, волнующий всех россиян

ВС

Владимир Степанян

Каждый в праве высказывать свое мнение - это аксиома. Вместе с тем, я бы не стал в контексте чиновников -казнокрадов, говорить о приговоре бывшему командарму, теперь уже бывшему генералу Ивану Попову. В деле Попова значительно больше вопросов, чем ответов, и порядок следственных действий, и продолжительность следствия, и отсутствие пострадавшей стороны…, все это наводит на мысль о заказном характере обвинения. Уж слишком ершистым был командарм и слишком успешным был в военном деле, мог составить конкуренцию паркетным генералам, а это у нас ох как не любят. Ну и генералу Попову инкриминировали не «миллиардные украденные деньги», а изделия из металлопроката весом 1,7 тыс. тонн стоимостью 115 млн рублей. Хотелось «пройтись» по генералам, вполне можно было не согласиться со сроком, который получил, теперь уже бывший зам начальника генштаба, бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Из-за этого казнокрада наши воины-герои пользуются для связи китайскими полу игрушечными рациями, а противник современнейшей системой стар линк. А без надежной связи войска на поле боя «слепые и глухие». Вот о ком надо кричать во весь голос!