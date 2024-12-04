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Что это за генерал Чайко, который прибыл спасать Асада

Что это за генерал Чайко, который прибыл спасать Асада

Битва за Алеппо, за экономическую столицу Сирии, длилась более четырёх лет.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Автор, не нагнетай. Все в пределах прогнозов. Я бы даже сказал, что данную ловушку в Алеппо для Эрдогана можно было и чуть раньше организовать. Но у меня мало данных и, видимо, было что-то, что мешало это сделать. Сейчас размажем по степи ПОСЛЕДНИЕ организованные банды ...
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15 час.
Владислав Владислав
А чего с Педосами сотрудничать ? Влепить ракетами по их базам, а потом извиниться. Ну, типа, бывает, ошиблись :)
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15 час.
Анфиса Иванова
Кто бы сомневался в том, что турецкий ятаган - это именно и есть Турция...  И нам сейчас только с ним и Асадом проблем не хватает... Нет, только уничтожение всехней США умиротворит мир...
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13 час.

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