Что это за генерал Чайко, который прибыл спасать Асада

Владислав Владислав Автор, не нагнетай. Все в пределах прогнозов. Я бы даже сказал, что данную ловушку в Алеппо для Эрдогана можно было и чуть раньше организовать. Но у меня мало данных и, видимо, было что-то, что мешало это сделать. Сейчас размажем по степи ПОСЛЕДНИЕ организованные банды ...

Владислав Владислав А чего с Педосами сотрудничать ? Влепить ракетами по их базам, а потом извиниться. Ну, типа, бывает, ошиблись :)