В Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России

Отношения России и США находятся в стадии острой конфронтации, страны НАТО показывают решимость «оставаться врагом» Москвы, однако однажды ситуация изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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