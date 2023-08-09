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Сенников о «Зените»: «Пройдет 2-3 тура – и он окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть»

Сенников о «Зените»: «Пройдет 2-3 тура – и он окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть»

«Зенитовцы немножко забуксовали и постараются выиграть сейчас в Кубке у «Крыльев Советов». То, что матч будет проходить в Самаре, для таких команд, как «Зенит», не имеет значения.

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