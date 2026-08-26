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stroim21

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Как построить деревянное берсо для плетистых роз своими руками за два дня

Как построить деревянное берсо для плетистых роз своими руками за два дня

Идея возвести в саду нечто особенное зрела давно. Хотелось не просто поставить очередную опору для растений, а создать полноценный архитектурный элемент, который преобразит участок и станет его смысловым центром.

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