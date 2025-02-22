Голосовать на ОСС теперь можно будет через «Госуслуги»

Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта С 1 марта в России начнет действовать закон, согласно которому собственники многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал «Госуслуги».
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