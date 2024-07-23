На Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских

ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко Призывы соблюдать языковые права русскоязычного населения Украины дестабилизируют, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе брифинга 22 июля.
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